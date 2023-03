Apprezzata seconda voce in telecronaca agli ultimi Mondiali in Qatar trasmessi dalla RAI, da qualche settimana Andrea Stramaccioni ha cominciato una nuova avventura a DAZN, per la quale ha raccontato domenica scorsa Bologna-Inter: "Sono ammirato da Thiago Motta, la sua mano si vede moltissimo. L'Inter, che ha tanta qualità a centrocampo, non è riuscita a palleggiare.