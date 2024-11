Raggiunto da Tutto Mercato Web ai tryout della Kings League di Milano, Marco Storari, ex portiere di Messina, Milan e Juventus, ha parlato della sfida di domani tra Inter e Napoli: "Se vale un pezzo di Scudetto? È ancora presto. Sicuramente sarà una gara molto importante, con l'Inter avvantaggiata: sono anni che fa ottime cose. A Napoli c'è una garanzia che è l'allenatore: non avevo dubbi su quello che potesse fare Antonio Conte a Napoli. Però non sarà una partita scudetto, è ancora presto".