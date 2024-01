La Lega di Matteo Salvini, attraverso un comunicato, ha voluto ribadire la sua posizione in merito allo stop del Decreto Crescita replicando alle ultime dichiarazioni del numero uno del CONI, Giovanni Malagò: "Sconti e vantaggi fiscali solo per calciatori stranieri? È stato giusto fermare questa ingiustizia nei confronti non solo degli sportivi italiani, che così saranno più valorizzati, ma di tutti gli altri lavoratori e di tutte le altre imprese che non hanno goduto di questi privilegi".