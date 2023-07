Jörg Stiel, ex portiere della Nazionale svizzera, parlando ai microfoni della Bild mette in guardia Yann Sommer dandogli dei suggerimenti in vista dei prossimi Europei in Germania: "A gennaio ha dovuto accettare l'offerta per vivere da vicino un club mondiale come il Bayern Monaco. Invecchiare in pace a Gladbach non poteva essere la sua pretesa. Ma ora deve stare attento a rimanere al Bayern, perché un nuovo giocatore in forma giocherà di sicuro, se non altro per motivi politici.

E se lui dovesse restare in panchina quest'anno, allora il numero uno della Svizzera ai prossimi Europei sarà Gregor Kobel; lui è il futuro". Sul portiere ex Borussia Moenchengladbach è fortissima l'Inter e anche il Manchester United sembra interessato, ma Stiel si dice scettico davanti alla prospettiva Serie A: "Vedo Yann di più in Spagna o in Francia, dove può usare le sue capacità di gioco meglio che in Inghilterra".