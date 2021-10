Stevens: “Ajax, io farei giocare subito Onana. Un tecnico vuole i più forti”

L'ex tecnico dello Schalke 04: "Lo stop di otto mesi non dovrebbe condizionarlo, un portiere entra subito in ritmo"

L'ex allenatore dello Schalke 04 Huub Stevens è convinto che l'Ajax debba schierare immediatamente André Onana una volta che il portiere camerunese avrà esaurito il suo periodo di squalifica per doping. Queste le sue parole a Goedemorgen Oranje: "Come allenatore, lascerei giocare Onana. Un tecnico vuole sempre avere la squadra migliore in campo. Il club ha ovviamente le sue ragioni per non usarlo, ma come allenatore, Erik ten Hag vorrà sempre giocare con la sua squadra più forte. Lo stop di otto mesi? Penso che sia più facile per un portiere che per un giocatore entrare subito in ritmo. È davvero diverso per un giocatore".