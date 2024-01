Steven Zhang attende con trepidazione la finale di domani contro il Napoli, ma nel frattempo rivolge il suo sguardo attento anche all'Inter Women, che ieri ha battuto la Roma capolista in campionato. Prova ne sia il like al post su Instagram del coach delle nerazzurre Rita Guarino che ha postato una foto dei sostenitori giunti all'Arena Civica per assistere alla gara di ieri pomeriggio.