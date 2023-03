Qual è la strada da seguire per arrivare al livello di Juventus, Inter e Milan? Incalzato ai microfoni della CBS Sports, Stephen Pagliuca indica la via all'Atalanta: "La chiave è il fantastico lavoro dei Percassi è quello che hanno fatto con la loro academy, ci sono oltre 400 ragazzi tra i 6 e i 16 anni, per una città così piccola il settore giovanile è fondamentale - dice il proprietario della Dea -. Poi con lo scouting sono riusciti a trovare calciatori come Hojlund e Lookman, per provare a competere con tutti".