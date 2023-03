"Abbiamo anche valutato la possibilità di intraprendere un percorso di multiproprietà, ma per questo occorre una struttura giusta. Ora stiamo esaminando un altro modello che non richieda l’acquisto di una quota di un club. Non credo che PIF voglia acquisire un grandissimo club come il Manchester United. Non abbiamo scelto Tottenham, Chelsea e Liverpool per non spendere miliardi solo con l’acquisizione". Lo ha detto Amanda Staveley, co-proprietaria del Newcastle insieme al fondo sovrano dell'Arabia Saudita, nel corso della sua ospitata al forum organizzato dal Financial Times.