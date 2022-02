Stasera Camerun-Egitto, Onana si gioca l’accesso in finale di Coppa d’Africa

Il futuro interista in campo con la sua nazionale

Dopo la vittoria del Senegal contro il Burkina Faso, in Coppa d'Africa è il giorno della seconda semifinale. Il Camerun di André Onana affronterà a partire dalle 20 italiane l'Egitto trascinato da Mohamed Salah. Per la formazione del futuro portiere interista il vantaggio del fattore campo, visto che la competizione si gioca proprio in Camerun.