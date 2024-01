"C’è anche Luciano Spalletti tra i tre candidati al premio di miglior allenatore stasera a Londra (ore 20.30, diretta streaming su FIFA+) in occasione dell’ottava cerimonia dei 'The Best FIFA Football Awards', il premio che incorona i protagonisti del 2023 calcistico. L’attuale Ct della Nazionale, che nella scorsa stagione ha conquistato lo Scudetto alla guida del Napoli, si contenderà il premio con i tecnici delle due squadre che hanno raggiunto la finale dell’ultima Champions League, Pep Guardiola (Manchester City) e Simone Inzaghi (Inter). I tre finalisti sono stati selezionati da una giuria internazionale composta da allenatori di squadre nazionali maschili, capitani di squadre nazionali maschili, giornalisti di calcio e tifosi che hanno votato sul sito ufficiale della FIFA" si legge nella nota pubblicata dal sito ufficiale della FIGC che mette nero su bianco la partecipazione alla cerimonia di premiazione del 'FIFA The Best'. A sfidare Pep Guardiola, ci sarà ancora una volta Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter e avversario affrontato sul campo lo scorso 10 giugno. Assieme a Inzaghi ci sarà anche l'attuale ct della Nazionale, ex allenatore del Napoli campione d'Italia, Luciano Spalletti.

"Nel corso della serata verranno assegnati i premi per il miglior calciatore (finalisti Haaland, Mbappe e Messi), miglior calciatrice (Bonmati, Caicedo ed Hermoso), miglior portiere maschile (Bounou, Courtois ed Ederson), miglior portiere femminile (Arnold, Coll ed Earps) e miglior allenatore femminile (Giraldez, Hayes e Wiegman). Saranno inoltre decretati i vincitori del FIFA Puskas Award, del FIFA Fair Play Award e del FIFA Fan Award e verrà svelata la selezione finale degli undici migliori calciatori e delle undici migliori calciatrici - da una lista di 23 candidati per parte - che formeranno le rispettive top 11 FIFA FIFPRO".