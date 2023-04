La lotta per la salvezza si fa dura come non mai, eppure Dejan Stankovic non ha alcuna voglia di mollare. Anzi. L'ex centrocampista nerazzuro ha infatti accolto la missione - impossibile o quasi allo stato attuale - di salvare una Sampdoria in cattive acque, il tutto senza farsi minimante scoraggiare dai risultati negativi. Pesante nel morale e soprattutto sulla classifica quello nello scontro diretto con la Cremonese, una rimonta per 3-2 che non ha però scalfito il carisma del serbo.