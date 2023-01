Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, esprime in conferenza stampa il suo parere sul Napoli dopo il successo partenopeo a Marassi: "Ha dimostrato di essere un top club. Ha tanti giocatori in ogni ruolo e non perdi qualità. Forse, per quello che mi ricordo, il Napoli pagava negli anni precedenti il rush finale della stagione perché non aveva una rotazione importante. Adesso penso che siano i primi favoriti.