Stankovic a ITV: “Barella è un leader in campo, si fa sempre sentire”

L'ex centrocampista ha parlato così a pochi minuti da Inter-Roma

Ospite d’eccezione oggi a San Siro per Inter-Roma. Inter TV ha infatti intercettato l’ex centrocampista nerazzurro Dejan Stankovic: “Servirebbero due ore per parlare di questa Inter. Hanno avuto difficoltà all’inizio, ora stanno giocando bene, sono organizzati e ben messi in campo. Inzaghi è uno che fa giocare molto bene la squadra, si vedeva già quando eravamo insieme sul campo che non mollava mai e studiava tutto nei minimi particolari. Ha avuto l'occasione di allenare l'Inter e l'ha sfruttata al massimo, questo è un grande regalo per lui nella sua carriera allenare una squadra come l’Inter, che è tornata a vincere lo Scudetto e che quest'anno può provare a vincerlo di nuovo. Chi può essere il mio erede in questa Inter? Sono tempi diversi, ma Barella è uno che mette passione, è un leader in campo. Mi piace, ha il tiro box to box, lavora per la squadra e si fa sentire”, ha concluso l'oggi allenatore.