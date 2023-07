Zinho Vanheusden è tornato subito a indossare la maglia dello Standard Liegi. Nemmeno il tempo di dare l'annuncio ufficiale del suo ritorno in prestito dall'Inter che il tecnico Carl Hoefkens lo ha schierato nell'amichevole contro l'RWDM Molenbeek, dove ha giocato un tempo. E a fine gara, ha incassato gli elogi dell'allenatore: "Sono molto contento della sua prestazione, anche se Vanheusden ha svolto solo 2 o 3 sessioni di allenamento.

Fisicamente sono soddisfatto e questa era la cosa più importante per questa amichevole. Il suo sforzo è stato molto buono e si è spinto a dare il massimo, indipendentemente dalle circostanze. Con lui lavoreremo anche tatticamente per farci trovare pronti. Per noi è un rinforzo importante".