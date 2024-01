A margine della conferenza stampa dopo il via libera della Giunta del Comune di San Donato alla proposta di variante urbanistica in merito al progetto del nuovo stadio del Milan sull'area San Francesco, il sindaco Francesco Squeri ha parlato così ai cronisti presenti: "Sala l'ho incontrato due volte, non ci sono scintille. Se è convinto che non vada bene costruire uno stadio in un comune di una città metropolitana, fa bene a dirlo - le sue parole -. Non siamo in disaccordo, non voglio giudicare il suo operato. Io mi sono fatto un'idea banale: sono le squadre che decidono dove fare lo stadio, la politica e le amministrazioni non possono fare più di tanto. Milano ha tergiversato per 4-5 anni, alla fine Milan e Inter hanno cambiato idea. Sala fa bene a recuperarli, io farei lo stesso".

Milan più vicino a costruire lo stadio a San Donato rispetto all'Inter a Rozzano?

"Può darsi, io non conosco la situazione di Rozzano perché faccio fatica a seguire la mia... Per me uno stadio lo faranno sicuramente, le due squadre non vogliono più giocare nello stesso stadio".