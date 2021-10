Stadio, Monguzzi (Verdi): “Inter e Milan bluffano, non andranno via da Milano”

L'ex PD in lizza per l'assessorato: "Si ristruttura il Meazza, in maggioranza sono in molti a vederla così"

Mattia Zangari

Dopo la conferma di Beppe Sala come sindaco di Milano, si lavora per assegnare le varie posizioni nella giunta comunale. Manovre politiche che potrebbero anche influire sul progetto del nuovo stadio, tema su cui Carlo Monguzzi dei Verdi non ha cambiato posizione: "Si ristruttura il Meazza, in maggioranza sono in molti a vederla così, anche nel Partito Democratico", le sue parole a Libero.

Monguzzi non ha paura che Inter e Milan cambino idea e decidano di costruire il nuovo impianto lontano da San Siro: "Bluffano. Non andranno mai via da San Siro e ancora meno da Milano. E’ come una mano a poker… andiamo a vedere. Ma quelli che decidono cosa si fa e come si fa siamo noi, non loro".