Il comitato per il 'no' allo stadio del Milan nell'area dell'ippodromo de La Maura chiama i cittadini alla lotta domenica 19 marzo alle 15, con ritrovo al Parco di Trenno, via Lampugnano angolo Mafalda di Savoia. Il grido di battaglia è 'Abbracciamo La Maura', il programma dar vita a "una catena umana di cittadini" che circondi la pista ippica "per difendere questo prezioso polmone verde dal progetto di un nuovo stadio ventilato dalla società finanziaria proprietaria del Milan. Se venisse approvato significherebbe più cemento, nuove strade e parcheggi, inquinamento, traffico, peggioramento dell’ambiente urbano, problemi di sicurezza per il flusso dei tifosi. Sarebbe la devastazione del territorio, per sempre", tuonano gli ispiratori dell’iniziativa.