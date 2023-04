Storie tese tra Beppe Sala e il gruppo del PD sulla questione stadio. Come riporta l'edizione milanese de La Repubblica, il sindaco del capoluogo lombardo lancia una sorta di guanto di sfida al partito in merito alle intenzioni del Milan di costruire il suo impianto a La Maura: "È inutile che il PD dica a me di convincere le squadre.

Pensano che io non ci stia provando? Ci sto provando eccome e non mi dispiacerebbe visto quanto abbiamo lavorato su quel progetto. Ma se in questo momento il Milan mi dice che ha un’altra idea che devo fare? Provateci voi a farli recedere". Tutto mentre fa pressing anche l'Inter, che ha inviato una lettera al Comune in cui i nerazzurri chiedono di procedere con il primo progetto su San Siro.