Stadi, Vezzali: “Volontà di aumentare la capienza gradualmente fino al 100%”

Le parole della sottosegretaria allo sport rilasciate a Rai 3

Intervenuta su Rai 3 nel programma 'Agorà', la sottosegretaria Valentina Vezzali ha confermato la possibilità concreta all'aumento fino al 75% dell'ingresso negli stadi. "La situazione epidemiologica è migliorata e le vaccinazioni stanno andando bene. Alla luce di tutto questo, c’è la volontà di aumentare la capienza nell'ottica di una gradualità che possa portare al 100 per cento. È importante che le società facciano rispettare le regole, non possiamo vedere tifosi ammassati senza mascherina in curva. In questo momento - ha detto la Vezzali - concentriamoci sulla ripartenza con politiche che promuovano l'associazionismo di base. Dobbiamo portare lo sport nelle scuola e utilizzare le risorse disponibili per un'Italia sportiva. Le vittorie non devono essere miracoli".