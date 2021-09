Stadi, parla il sottosegretario alla Salute: “Fase intermedia riapertura al 75%”

Il Governo valuterà prima l'andamento della curva epidemiologica

Cresce la speranza per un maggior ampliamento della capienza di stadi, teatri e cinema. A fare il punto della situazione è una voce istituzionale, per la precisione il sottosegretario alla Salute AndreaCosta, che nel corso della trasmissione 'Un giorno da pecora' su "Rai Radio 1", commenta le possibili traiettorie di navigazione del Governo: "Credo che ci possa essere una tappa intermedia che può prevedere il 75% per poi arrivare al 100 in seguito". Come riferiscono i colleghi della "Gazzetta dello Sport", l'esecutivo prenderà una decisione entro il 30 settembre, al termine di una valutazione approfondita da parte del Cts sull'andamento della curva epidemiologica del Paese, prima di esprimersi in via ufficiale.