Stadi al 50%, Dal Pino rilancia: “L’obiettivo sono gli impianti pieni”

Il presidente della Lega Serie A: "La decisione del Consiglio dei Ministri di oggi è un primo passo in avanti"

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, esprime la propria soddisfazione per il ravvedimento del Governo che ha aperto alla possibilità di concedere il 50% della capienza degli stadi in vista del via della prossima stagione con i posti a schiacchiera. "La decisione del Consiglio dei Ministri di oggi è un primo passo in avanti verso l'obiettivo che ci siamo posti di riavereal più presto i nostri stadi pieni, il riempimento a scacchiera ci permetterà un avvio di stagione con un 50% effettivo. Ringraziamo il Governo per questa decisione, ora dobbiamo con urgenza proseguire con le misure suggerite da noi e dalla Figc per aiutare il nostro settore a fronteggiare le perdite causate dal Covid-19".