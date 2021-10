Spunta la nuova idea di Superlega: 20 club, due leghe e un torneo aperto

Le novità arrivano da un documento del quale è entrato in possesso il settimanale economico tedesco Wirtschaftswoche

La Superlega non tramonta, ma lavora ad una versione alternativa. Questo quanto traspare da un documento del quale è entrato in possesso il settimanale economico tedesco Wirtschaftswoche e riportato dai colleghi di Calcio & Finanza.

La nuova Super League non avrebbe più dei membri permanenti , ma dovrebbe essere aperta al 100% in base al merito sportivo: possibile, dunque, che anche in questo caso la partecipazione alla competizione sia legata ai risultati sportivi nei campionati nazionali. Nel documento riproposto da C&F si legge: "Ecco perché ci impegniamo affinché il formato della Superlega europea proposto abolisca il concetto di “membri permanenti” e sia aperto ai club europei".

L'altra novità riguarda il fatto che ci sarebbero non una, ma due leghe, entrambe composte da 20 squadre. "Alla seconda lega tutti i club potrebbero qualificarsi liberamente, anche se non è chiaro il rapporto di forza tra le due ipotetiche divisioni" viene precisato. I tifosi dovrebbero inoltre ricevere sovvenzioni per viaggiare in trasferta. "Vediamo l’interesse degli altri club a lavorare con noi non appena la Corte di Giustizia dell’Unione europea avrà chiarito le basi legali", si legge ancora nel documento della Superlega.