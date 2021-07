Sporting Lisbona, Adan: “Joao Mario al Benfica? Non sta a me parlarne”

Il portiere dei campioni del Portogallo glissa sul futuro dell'ex compagno, che appare vicinissimo al Benfica

Nel giorno del raduno precampionato dello Sporting Lisbona nell'Algarve, il portiere Antonio Adan tronca sul nascere ogni discorso relativo all'eventuale partenza verso il Benfica di Joao Mario. Adan risponde perentorio ai cronisti presenti: "Non sono io quello che deve parlare dei giocatori che potrebbero andare in altre squadre. Queste sono domande a cui non devo rispondere".