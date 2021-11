Sport1 – Adeyemi, irrompe il Barça: pronti 40 mln. Ma il BVB ha le carte migliori

Si accende la corsa di mercato per la stellina del Salisburgo, con i catalani che vogliono accontentare Xavi

Irrompe il Barcellona di Xavi nella corsa di mercato per Karim Adeyemi, promettente attaccante del Salisburgo, sulle cui tracce ci sono club di mezza Europa (anche l'Inter). In particolare, il Borussia Dortmund, che continua ad avere in mano le carte migliori per convincere il ragazzo, a cui è stato proposto uno stipendio iniziale più alto di quello garantito a Jude Bellingham al suo arrivo in Germania. La posizione privilegiata del BVB, spiegano i colleghi di Sport1, tuttavia, potrebbe essere messa in discussione dai catalani che per accontentare il neo tecnico, grande estimatore del ragazzo, sono pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro, un'offerta che verrà formulata in settimana.