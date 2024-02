Domani, mercoledì 14 febbraio, presso la Sala Alessi del Comune di Milano, è in programma un evento per celebrare i 10 anni del progetto 'Sport in Cattedra - Io Tifo Positivo'. Sarà presente come relatore anche il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti, insieme all'Assessora allo Sport del Comune di Milano Martina Riva, al Coordinatore regionale di educazione fisica USR Lombardia Giulio Rossini e a Matteo Bruschera, responsabile del progetto Sport Zone di Comunità Nuova.