Sponsorizzazioni milionarie e investimenti sul futuro: il Fintech alla conquista del calcio

Il mondo delle cryptovalute sta esplodendo e porta nuovi benefici economici alle società sportive, in cerca di sponsor

Con le gravi perdite dovute alla pandemia i club si sono messi alla ricerca di denaro. Gli accordi pre-Covid ormai non bastano più per tenere la stabilità, mentre i buchi di bilancio diventano sempre più ampi. Proprio qui nasce il punto di incontro tra questi due mondi: i vantaggi di investire nel calcio da una parte e la necessità di fare più soldi possibile dall’altra. Le aziende del Fintech fanno parte della cerchia ristretta in grado di poter garantire sponsorizzazioni così alte in questo periodo, grazie all’enorme disponibilità di capitali da investire. Cio è dovuto all’esplosione dell’universo Criptovalute. Se tutti conoscono il Bitcoin, pochi riescono a idealizzare il vero e proprio impatto delle “monete digitali” sul mercato. L’utilizzo di esse è cresciuto di 25 volte tra la fine del 2019 e l’inizio del 2021, con un mercato che supera i 3000 miliardi di dollari. Le aziende non guardano solo al mondo del calcio, ma a quello dello sport in generale (accordi firmati con la Formula 1 per 100 milioni), convinte dalla visibilità e dalla possibilità di ottenere nuovi clienti. L’ecosistema sportivo è infatti uno degli universi più variegati e trasversali che possano esistere, per quanto riguarda il raggiungimento del fruitore. Indirizzati a dare voce e valore a quest’ultimo sono i Fan Token, asset digitali che, una volta acquistati, permettono al tifoso di compiere le più disparate scelte sulla società tramite sondaggi lanciati dai club. Una vera rivoluzione, in cui il supporter è sempre più importante e non si limita al “solo” tifo.