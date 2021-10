Sponsor di maglia, le cifre: nel bilancio 2022 si arriverà a 26 mln di euro

Confermato l'accordo di quattro anni con Zytara Labs e DigitalBits da 85 milioni di euro

Nel suo bilancio al 30 giugno 2021, l'Inter ha reso note le cifre ufficiali dei nuovi accordi relativi agli sponsor di maglia, con particolarità soprattutto per quanto riguarda Socios. Dal 1 luglio 2021, si legge su Calcioefinanza.it, l’Inter ricorda di avere firmato nuovi contratti con Socios Services Limited, Zytara Labs LLC e Lenovo PC HK Limited . Inoltre, il club nerazzurro spiega essersi assicurato ricavi garantiti da sponsor di maglia per un totale di:

Ciascuno di tali accordi include anche una remunerazione variabile che potrebbe ulteriormente incrementare gli importi di cui sopra. L’Inter, tuttavia, non analizza nel dettaglio come arriverà a quelle cifre in base agli accordi firmati. Confermato l’accordo di quattro anni con Zytara Labs e DigitalBits da 85 milioni di euro complessivi.