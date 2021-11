Sponsor di maglia, Antonello garantisce: “Siamo in totale sicurezza”

"Stiamo siglando accordi commerciali significativi. Troveremo altri partner. Per lo sponsor di maglia, siamo in totale sicurezza" ha detto il CEO Corporate nerazzurro

Stadio, rinnovi, ma non solo. C'è anche spazio alla questione partnership e sponsor nella chiacchierata di Alessandro Antonello, il CEO Corporate nerazzurro, con i colleghi di Radio 24. "Ringrazio il mio team perché in un periodo difficile siamo stati in grado di trovare sponsorizzazioni importanti che garantiranno flussi importanti per i prossimi anni. Stiamo siglando accordi commerciali significativi, il brand e i risultati fanno sì che l'Inter sia ancora molto attrattiva. Siamo confidenti che riusciremo a trovare altri partner. Per lo sponsor di maglia, siamo in totale sicurezza perché abbiamo già un partner".