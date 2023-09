Nicolas Spolli, ex difensore del Catania, ha analizzato la lotta scudetto ai microfoni di Sportitalia.com: "Penso che l’Inter sia favorita. Come antagonista principale vedo il Milan. Non ne vedo altre allo stesso livello. La Juventus ha una buona rosa, ma non vedo una idea chiara di gioco. Il Napoli, con il cambio di allenatore, è sicuramente un po’ in ritardo", ha concluso.