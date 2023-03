Sfida del cuore questa sera allo stadio 'Alberto Picco' per Ernesto Paolillo, doppio ex di Inter e Spezia: "Quando ero consigliere d'amministrazione del club nerazzurro, Moratti mi aveva mandato a fare il presidente dello Spezia per salvarlo dal fallimento - il suo amarcord a Tuttomercatoweb.com -. C’era da ricostruire e costruire una squadra competitiva, tant’è che abbiamo ottenuto successi iniziando la grande scalata verso la Serie A. Le mie simpatie per lo Spezia restano, ma tifo Inter perché se vogliamo continuare ad andare bene in zona Champions bisogna vincere".