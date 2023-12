Vince lo Spezia, che nell'anticipo della 17esima giornata del campionato di Serie B torna ad esultare al Picco superando il Bari per 1-0 grazie al gol di Daniele Verde all'84esimo. Dopo la partita, il tecnico degli Aquilotti Luca D'Angelo ha belle parole per i due fratelli Esposito a sua disposizione: "Mi sono piaciuti entrambi. Salvatore è un giocatore importante per questa categoria, deve togliersi un po' di leziosità di dosso per essere anche di prospettiva. Pio è un 2005 che ha giocato contro Di Cesare e Vicari che sono due giocatori forti ed esperti e non ha sfigurato. Sono felice della loro prestazione".