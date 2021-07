Spezia, altro calciatore positivo al Covid: annullata l’amichevole contro il Montebelluna

Nuovo caso di positività nella squadra ligure, salta il match previsto per oggi alle 17

Nuovo caso di positività al Covid in casa Spezia, che ha annullato l'amichevole programmata per oggi contro il Montebelluna. Così il club ligure dal proprio sito ufficiale: "Lo Spezia Calcio comunica che i tamponi effettuati questa mattina hanno dato esito positivo al Covid-19 per un proprio calciatore. Il club, nel rispetto delle norme vigenti e della sicurezza di tutti, in accordo con il Montebelluna e con le autorità sanitarie locali, comunica che la sfida amichevole prevista per le ore 17:00 odierne è annullata".