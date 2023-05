Spettatori di un certo spessore a Interello. Ad assistere sugli spalti alla sfida tra la Primavera nerazzurra guidata da mister Chivu e quella della Sampdoria ci sono infatti il centrocampista Kristjan Asllani e l'attaccante Romelu Lukaku. Dopo l'impegno di ieri che ha consegnato l'accesso alla finale di Champions League, i due si sono presentati questo pomeriggio per dare il proprio sostegno ai giovani nerazzurri in lotta per un posto ai playoff.