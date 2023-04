Ivano Bordon, nato a Marghera il 12 aprile 1951, compie oggi 72 anni. Due Scudetti e due Coppe Italia in 13 stagioni nelle quali "fa registrare la più lunga striscia di imbattibilità in Serie A con l'Inter (686 minuti di imbattibilità, dal 7º minuto della 4ª giornata fino al 63º minuto della 11ª giornata della Serie A 1979-1980)" ricorda il club di Viale della Liberazione nella nota attraverso la quale augura all'ex nerazzurro, che qualche settimana fa ha fatto il suo ingresso nella Inter Hall of Fame, gli auguri per le sue 72 primavere. "A Ivano Bordon vanno gli auguri più sinceri di Buon Compleanno da parte di tutta la famiglia nerazzurra" si legge.