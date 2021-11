Spalletti: “Vogliamo più vittorie possibili, se ci sono squadre più forti lo vedremo”

E sul rapporto con la città di Milano e i suoi tifosi: "Città più moderata di Roma e Napoli, ma ti sorveglia sulla professionalità e la qualità"

Ospite al Festival di Casa Corriere al Palazzo Reale di Napoli, Luciano Spalletti ha ampiamente parlato del suo rapporto con i tifosi delle squadre che ha allenato, facendo un paragone tra Roma, Napoli e Milano: "Inizialmente ho detto di aver completato il tour dell'anima perché dopo Roma e Milano ora sono a Napoli. Napoli e Roma un po' si somigliano, ma io la pressione me la produco da solo perché ne ho bisogno per rendere al massimo. Me lo inietto da solo quel veleno che poi mi permette di averne di più quando me lo iniettano gli altri, così non vado in difficoltà. Roma e Napoli ti bruciano pure se non sei pronto all'amore e alla passione della città. Milano è un po' più moderata, ma ti sorveglia inesorabilmente sulla professionalità e la qualità. Più indirettamente il peso dell'importanza del club, dell'amore dei tifosi lo percepisci ugualmente".