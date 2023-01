Arrivato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Sampdoria, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, torna per un istante sulla sconfitta di mercoledì a San Siro contro l'Inter: "Di vanno a rivedere le immagini. Ho sette collaboratori con cui si spezzetta la partita e ne andiamo a parlare. Nella partita giocata con l'Inter possiamo fare di più. Loro poi sono bravi ma noi dobbiamo mettere la nostra qualità. Si mette il massimo, loro son più bravi e vincono. A volte si dice che l'impegno batte la qualità ma solo se la qualità non si impegna".