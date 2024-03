"Siamo quelli scelti per essere l'Italia, per vestire questa maglia, ma poi lo dobbiamo far vedere che siamo anche quelli giusti". Parola di Luciano Spalletti, sicuro e fiero dell'undici scelto questa sera per affrontare il Venezuela nella prima delle due amichevoli da disputare in questo mini tour statunitense. "Non scrivo nessun codice, vado a guardare le cose che ci possono migliorare e quelle che dobbiamo lasciar stare perché ci peggiorano" ha a detto alla Rai il ct azzurro prima di scendere in campo al Chase Stadium di Fort Lauderdale, dove il match è iniziato da una manciata di minuti.

Poi aggiunge:

"E ci sono dati di fatto che dicono questo. Io queste cose vado a suggerirle ai miei calciatori, se il suggerimento non basta le impongo. E se queste imposizioni non vengono rispettate si resta fuori".