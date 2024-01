Protagonista dello speciale 'Un anno di sport' che andrà in onda su RAI 2 questa sera, il ct azzurro Luciano Spalletti parla a tutto tondo del momento del calcio italiano. Esprimendosi, con toni negativi, anche sulla Super League, che il tecnico di Certaldo definisce "frutto di un mondo in cui si sta perdendo lo stupore di Davide che batte Golia. Stiamo perdendo i buoni odori e sapori di un tempo, quelli della terra, della tradizione, della gente in festa attorno a una bandiera. E' come se il domani fosse tutto da inventare e scritto dalle regole dei potenti. Qualcuno vuole imporre quale sia l'unico calcio da guardare, non hanno caputo che finché ci sarà un pallone e spazio per due porte la gente continuerà a scegliere il calcio che più la appassiona".

Parlando del suo nuovo ruolo di commissario tecnico, Spalletti ha scelto per se stesso la definizione di rabdomante: "Il mio dovere è guardare, osservare, scoprire tutto ciò che può fare esultare la gente. I giovani italiani? Sono venuti fuori Kayode, Ranieri, Koleosho, Casadei che avevamo nel mirino da un po’. Bove è oramai una certezza, mi è piaciuto nell'ultimo periodo l'atteggiamento di Lucca, e poi Prati, Calafiori che è una certezza a sinistra e al centro, ed è pronto per la nazionale". Per il nuovo anno, Spalletti si augura di "essere giusto. Dover farmi carico di situazione complicate mi rende felice, appartengo a quella generazione di persone per le quali far parte della nazionale fa battere forte il cuore. Ecco, il mio augurio è che questa felicità possa toccare tanti italiani. La Nazionale dovrebbe essere la copertina del catalogo del calcio che produciamo. In tanti paesi hanno investito nei club ma senza i risultati della nazionale non hanno attirato attenzione mondiale. E' interesse di tutti valorizzare la nazionale per vendere al meglio il nostro calcio"