GdS - Gestione post-coppa: specialità Spalletti. I numeri non mentono

Qui Samp - Giampaolo in ansia: da valutare Kownacki, Ramirez e Caprari

CdS - Dubbio Perisic: pronto Keita. Ballottaggi in ogni zona del campo: la probabile

Corsera - Segnali di vita in Champions. Ma vincere a Genova è un'impresa, non la normalità

Ferri: "Inter, eccellenze in difesa. Ma non negli altri due reparti"

Beccalossi: "La rimonta in Champions può essere la scintilla, ma Spalletti ha una difficoltà"

Mandorlini, di padre in figlio. Andrea: "Grandi aspettative". Matteo: "Nelle prime tre ci arriviamo"

Juantorena: "Grazie Inter per la bella sorpresa"

Pandev: "A uno come Mou dai tutto. Il gol più bello? Troppo facile..."

Whoscored - Defrel vs Icardi, il francese vince la sfida dei ratings

Samp, Ejjaki al 45': "Inter campione in carica, nella ripresa servirà più personalità da parte nostra"

Espirito Santo: " Mou fonte d'ispirazione per tutti noi del Porto, ma poi il tempo passa"

Ronaldo: "Presidente anche per business. Magari mi allenerò con la squadra ogni tanto"

InterNazionali, Colidio convocato per l'Argentina Under 20

Il Marassi è un fortino. Samp dietro solo a Juve e Napoli per rendimento casalingo

Eder non basta. ll Guangzhou di Cannavaro rimonta lo Jiangsu: 3-2

Mourinho: "Al Porto uno dei momenti più belli in carriera. Paragonabile solo a quanto vissuto all'Inter"

Tottenham, Pochettino: "Noi in crisi? Ci sta di perdere con Inter e Liverpool"

Roma, Di Francesco non si fida del Bologna: "Ha tenuto testa all'Inter"

Sassuolo, Odgaard relegato in Primavera ma a segno contro i pari età del Verona

Bologna, Inzaghi: "Con la Roma come contro l'Inter, ma senza errori"

Gravillon in gol col Pescara: "La dedica è per Casiraghi"

From UK - Chelsea, Sarri medita l'assalto a gennaio per Chiesa

Beppe Baresi in Cina per un evento legato all'Inter. E sui social scrive: "Che coppia!"

Gardini: "Vittorie come quella di martedì portano autostima"

Skriniar al 45esimo: "Peccato per il gol, ora dobbiamo fare di più"

Il Var non ferma l'Inter: Brozovic al 94' sbanca Marassi, 1-0 alla Samp

Spalletti a Sky : "Sono a favore dal VAR, non commento gli episodi"

Bologna, Inzaghi: "Con la Roma come contro l'Inter, ma…

Gravillon in gol col Pescara: "La dedica è per…

From UK - Chelsea, Sarri medita l'assalto a gennaio per…

Un'esultanza che aveva il sapore di liberazione, dopo due precedenti cancellate dal VAR. Così Luciano Spalletti , urlando verso la telecamera al suo fianco, ha sfogato la sua gioia dopo la rete di Marcelo Brozovic che ha deciso al 93' Sampdoria-Inter. Peccato che sulla stessa traiettoria ci fosse anche il quarto uomo Piccinini, che ritenendo quella reazione rivolta a lui ha segnalato l'accaduto all'arbitro Guida il quale ha allontanato il tecnico dell'Inter dalla panchina. Un misunderstanding che ha impedito a Spalletti di seguire al suo posto gli ultimi secondi di gara ma che di certo non gli ha tolto il sorriso.

Invio richiesta in corso

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy