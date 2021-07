Spalletti: “Con l’Inter uscii dalla UCL per un gol. Io aziendalista? È vero”

Lunga conferneza stampa da Dimaro per il neo allenatore partenopeo.

"È un termine corretto. Io non devo creare problemi alla comunità in cui lavoro, ma devo confrontarmi su quelli che sono i temi da portare avanti insieme e poi riuscire a trovare le soluzioni insieme alla società, insieme al proprietario del Napoli in questo caso qui. Non devo andare a creargli dei debiti assurdi che vanno a rovinare un po' tutta la situazione. È chiaro che si cerca di ottimizzare il massimo senza andare a buttar via niente. A me non crea alcun fastidio perché so che bisogna ottimizzare e non sperperare. Io vengo dalla campagna, so che bisogna stare lì a lavorare e non disperdere. In questo momento bisogna fare i conti con tante situazioni. Poi bisogna riuscire a fare una squadra forte, il presidente De Laurentiis lo sa, perché la competizione per raggiungere la Champions League e lottare con quelle 6-7 squadre è tanta. Bisogna creare un gruppo di 22-23 calciatori forti. Ci saranno partite anche in settimana e lì dovranno giocare quelli che hanno giocato meno. Le competizioni si vincono e si perdono per la differenza di un gol. Io sono uscito dalla Champions League con l'Inter tre anni fa per un gol. E ci sono rientrato grazie all'ultima partita, grazie ad un punto. E quando ce lo giochiamo bisogna avere una squadra forte in campo", le parole riprese da TMW.