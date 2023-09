L'Italia di Luciano Spalletti non è riuscita ad andare oltre l'1-1 contro la Macedonia del Nord, ma l'esordio del nuovo ct azzurro ha attirato l'interesse dei telespettatori. La sfida di Skopje, valida per le qualificazioni a EURO 2024 e trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1, ha fatto registrare 6.018.000 spettatori, con uno share pari al 39,6%.