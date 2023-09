Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa della sfida di domani tra Italia e Ucraina, in programma a Milano, parlando anche dello stadio che ospita la sfida: "San Siro? Dobbiamo saper reagire su qualsiasi campo, a volte si reagisce coi comportamenti, a volte con le parole. Dobbiamo reagire a qualsiasi cosa ci troviamo davanti. Personalità è quando hai parecchie cose da dire e stai zitto e passi da pollo per guadagnarci dopo.

A San Siro io non ho da chiedere niente, ci dobbiamo meritare il loro comportamento e siccome ci ho assistito a delle partite della nazionale a San Siro ci serve solo quel che hanno sempre fatto. C'è un calore attorno alla squadra che completa i nostri desideri. Hanno sempre fatto la loro parte e li ringrazio in anticipo".