"Il nostro lavoro è questo, dobbiamo essere presenti". L'ha detto il ct della Nazionale Luciano Spalletti, presente a Ferrara per il match dell'Italia Under 21 contro la Turchia, valido per le qualificazioni all'Europeo.

"Ci sono diversi calciatori che possono venire a lavorare con noi e che avrebbero potuto fare parte delle amichevoli in America - le a Rai 2 -. Il lavoro si fa a quattro mani con Nunziata: ci sentiamo continuamente, si lavora allo stesso modo. O tutti e due siamo allenatori della Nazionale A o tutti e due dell'Under 21, ma è un discorso esteso anche all'Under 20 di Bollini".