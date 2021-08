Spagna, la Serie A su Movistar+ fino al 2024. “Torneo di stelle come Lautaro”

Raggiunto l'accordo tra Infront e la piattaforma iberica: "La Serie A è una delle principali competizioni a livello continentale"

La piattaforma spagnola Movistar+ ha chiuso l’accordo per i diritti di trasmissione della Serie A fino alla stagione 2023/24 nel proprio Paese con Infront Sports & Media, che distribuisce in esclusiva i diritti della Serie A nel mondo. #Vamos, canale multisport esclusivo di Movistar+, proporrà in diretta il miglior match della giornata della competizione italiana. Il resto delle partite in diretta sarà accessibile su Movistar Liga de Campeones, attraverso il canale principale e il multicanale.

L'emittente esprime la soddisfazione per l'accordo con una nota: "Il calcio in Italia è stato uno dei più grandi eventi del fine settimana sulla piattaforma negli ultimi anni e continuerà ad esserlo per le prossime tre stagioni. La Serie A è una delle principali competizioni a livello continentale, la squadra italiana è l’attuale campione del recente Campionato Europeo e questa competizione è un punto di riferimento in crescita e proiezione. Il torneo ha diversi club in prima linea nel calcio internazionale e stelle della statura di Cristiano Ronaldo, Lautaro Martinez o Zlatan Ibrahimovic, Lorenzo Insigne o spagnoli come Álvaro Morata, Fabián Ruiz, Borja Mayoral, Brahim Diaz".