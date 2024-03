"La ristrutturazione di San Siro? Non ho visto il progetto, ma deve convincere le squadre, non me. Io mi auguro che sia un bel progetto, sono sempre stato un sostenitore del Meazza perché è la storia del calcio". Così Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, a margine della seconda edizione degli 'Assolombarda Awards' al Teatro lirico 'Giorgio Gaber' di Milano.

"Inizialmente ero per avere un impianto nuovo e moderno perché secondo me valorizzava di più l'area, e sarebbe stato un asset per le aziende - ha aggiunto Spada -. Ma la Sovrintendenza ha preso una decisione, secondo me, discutibile, perché lo stadio è un impianto sportivo che non ha una linea architettonica ben precisa perché è stato costruito in tre epoche diverse, quindi non riesco a capire quale possa essere il vincolo che è stato messo. Ne abbiamo preso atto. C'è questo nuovo progetto e io mi auguro che venga valutato positivamente dalle due squadre e che lo stadio possa rimanere li'".