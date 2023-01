Simone Sozza, l'arbitro della sezione di Seregno designato per la partitissima di domani sera tra Inter e Napoli, dirigerà la squadra nerazzurra per la seconda volta in questa stagione dopo il vittorioso precedente di Reggio Emilia quando la squadra di Simone Inzaghi ha superato il Sassuolo per 2-1 grazie alla doppietta di Edin Dzeko. Fu vittoria per l'Inter anche nel primo precedente con Sozza, risalente al 22 aprile 2022: 3-1 ai danni della Roma.