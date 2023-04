La chiave tattica di Benfica-Inter va ricercata a centrocampo, secondo Paulo Sousa , dove i nerazzurri dovranno fare i conti in entrambe le fasi di gioco con il giocatore più bravo delle Aguias a interpretare le situazioni con e senza pallone: "L’Inter ha una grande capacità di uscita dal pressing grazie alla costruzione bassa, ma il Benfica sulla trequarti ha Rafa Silva, giocatore di movimento e di rottura, con grandi doti tecniche - ha detto il tecnico della Salernitana a Record -. Può essere lui l’uomo decisivo, senza dimenticare Gonçalo Ramos, che ha dimostrato di saperci fare gol a ogni livello. L’Inter è la miglior squadra del campionato italiano per talento individuale, ma soffrirà la velocità di gioco del Benfica, che pratica un calcio verticale, con molta mobilità e movimenti di rottura sul corto e sul largo.

Il Benfica è stata finora una delle migliori squadre della Champions, se non la migliore, per gol segnati, per numero di occasioni create e perché non ha mai perso".