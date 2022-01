Souness: “Da Lukaku dichiarazioni ridicole, ora deve chiedere scusa”

L'ex giocatore della Sampdoria: "Romelu ha acceso un fuoco che soltanto lui può spegnere"

Contro Romelu Lukaku si scaglia anche l'ex giocatore di Nottingham Forest e Sampdoria Graeme Souness, oggi opinionista di Sky Sports, che commenta così le dichiarazioni del calciatore del Chelsea: "Stiamo cercando di capire dove un giocatore possa avere sbattuto la testa per uscire con una dichiarazione così ridicola e dannosa. Non ha più 19 anni, avrebbe dovuto sapere che questa affermazione danneggia enormemente la sua società. Penso che ci sia delusione dovuta al fatto di non essere tornato titolare dopo l'infortunio ed è venuto fuori con queste sciocchezze assolutamente irrispettose. Ha acceso un fuoco, un fuoco che solo lui può spegnere. La soluzione deve venire da lui. Non ci si può aspettare che venga riaccolto nell'ovile se è impenitente. Deve trovare un modo per scusarsi e dire di avere sbagliato".