L'ex centrocampista della Sampdoria Graeme Souness , oggi opinionista per Sky Sports Uk , ha espresso le sue critiche sulla decisione di Graham Potter di affidare a Kai Havertz le chiavi dell'attacco del Chelsea. Ieri pomeriggio, prima del match contro il Nottingham Forest, Souness si è detto convinto che Havertz "non garantirà la quota gol necessaria", per poi sferrare degli attacchi alla dirigenza dei Blues : " È una follia vendere Timo Werner, prestare Romelu Lukaku e poi spendere 170 milioni di sterline su tre difensori. Sicuramente devi pensare, il calcio non è mai cambiato.

La cosa più difficile da trovare sono i cannonieri. Spendendo 170 milioni di sterline in difensori, se te lo puoi permettere lo fai ma la priorità per me è che hai venduto due attaccanti; i difensori non erano la risposta né a lungo termine né a breve termine, ma erano migliori di quelli che hanno avuto proprio adesso. Non si può dire che stanno meglio con la potenza di fuoco che hanno adesso".