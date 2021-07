Sottini: “Il ritiro coi big occasione per i giovani per mettersi in mostra”

Parla il difensore della Primavera: "La scorsa stagione è stata positiva, sono sicuro che faremo bene anche con Chivu"

Aggregato al ritiro di Simone Inzaghi dopo la buona stagione nella Primavera nerazzurra, Edoardo Sottini parla ai microfoni di Inter TV sottolineando l'importanza dell'opportunità: "Allenarsi con i campioni d'Italia è qualcosa di incredibile per me e per tutti i ragazzi del Settore Giovanile che stanno avendo questa opportunità. I primi giorni di lavoro sono sempre faticosi, ma è importante iniziare con il piede giusto per mettere benzina nelle gambe, conoscere staff e compagni e affrontare tutti gli impegni che arriveranno nel miglior modo possibile. Non fa nemmeno troppo caldo, quindi si può lavorare bene".